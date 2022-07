Großschartner bei Tour in Offensive, Vingegaard verlor zwei wichtige Helfer

Wunden lecken – das ist für den heutigen letzten Ruhetag der Tour de France bei vielen Mannschaften angesagt, bevor es in die letzte schwere Woche mit Etappen in den Pyrenäen sowie dem finalen Zeitfahren geht. Während sich Felix Großschartner (Bora) am Samstag erstmals bei diesem Rennen in der Offensive zeigte, erlebte Leader Jonas Vingegaard gestern mit der Jumbo-Mannschaft einen schwarzen Tag.