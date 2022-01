Grenzerfahrung: Australien lässt Djokovic abblitzen

Novak Djokovic hat zwar australischen Boden betreten, viel weiter als bis zum "Park Hotel" (109 Dollar pro Nacht) in Melbourne ist der mutmaßlich ungeimpfte Tennis-Weltranglistenerste, der ab 17. Jänner bei den Australian Open auf seinen 21. Grand-Slam-Titel losgehen will, aber nicht vorgestoßen. Dort wartet der 34-Jährige auf die nächste Gerichtsentscheidung. Seine Anwälte haben angesichts der drohenden sofortigen Abschiebung einen Teilerfolg erzielt und vorerst bis Montag ein Aufenthaltsrecht erwirkt. Djokovic ist gekommen, um zu bleiben. Aber wird er das auch dürfen? Die OÖN versuchen die wichtigsten Fragen in diesem Politkrimi zu beantworten.

Warum wurde Djokovic trotz Sondergenehmigung der Veranstalter der Australian Open stundenlang auf dem Flughafen in Melbourne festgehalten und – von seinem Team isoliert – verhört?

Das Visum, das Djokovic vorgelegt hat, war unvollständig. Seine medizinische Ausnahmeregelung soll von nur einem Arzt bestätigt worden sein. In den Regularien steht allerdings, dass die Anträge doppelt geprüft sein müssen. Insgesamt 26 Spieler und Betreuer hatten bei den Turnierorganisatoren um Ausnahmegenehmigungen angesucht, eine Handvoll bekam grünes Licht. Drei Profis wurden unter ähnlichen Voraussetzungen durchgewunken, ihre Belege waren ausführlicher als jene von Djokovic.

Wofür gibt es eine Ausnahmegenehmigung?

1. Wenn ein größerer operativer Eingriff oder eine schwere Erkrankung mit längerem Krankenhausaufenthalt vorausgegangen ist. 2. Wenn die Person eine massive Reaktion auf die erste Corona-Schutzimpfung gezeigt hat. 3. Beim Nachweis einer Herzerkrankung in den vergangenen drei Monaten. 4. Für eine per PCR-Testergebnis nachgewiesene Covid-Erkrankung im abgelaufenen halben Jahr.

Wie versuchte Djokovic seine Einreise zu argumentieren?

Viele spekulieren mit einer Infektion in den vergangenen sechs Monaten. In so einem Fall gibt es einen Ermessensspielraum zwischen den Vorgaben der nationalen Regierung, die für den Grenzschutz zuständig ist, und jenen des Bundesstaates Victoria, welcher die Ausnahmen genehmigt. In einem Schreiben Anfang Dezember wies Australiens Gesundheitsminister darauf hin, dass auch nach einer Infektion zwei Impfdosen für eine Einreise erforderlich sind. Djokovic könnte mitten in einen föderalen Konflikt geraten sein.

Wie ist die Corona-Situation in Australien?

Am Tag der Djokovic-Einreise verzeichnete das 25-Millionen-Einwohner-Land zum dritten Mal in Folge den Rekordwert von 65.000 Corona-Neuinfektionen. Omikron überfordert die Kapazitäten, was zu überlangen Warteschlangen vor Testzentren führt. Die Regierung wirkt hilflos und zerstritten, die Kritik an Ministerpräsident Scott Morrison nimmt zu. Inneraustralische Grenzen wurden wieder geschlossen, geplante Urlaubstrips mussten abgesagt werden. Entsprechend hohe Wellen schlug die Ausnahmegenehmigung für Djokovic im Land. "Menschen, deren Angehörige sterben, können nicht einmal in andere Bundesstaaten reisen. Ihr erzählt den Leuten, sie könnten ungeimpft nicht in den Supermarkt oder ins Café. Aber als Nummer eins bekommst du einen Pass?", twitterte Australian-Football-Größe Corey McKernan in Richtung der Politik.

Welche Konsequenzen hätte eine Abschiebung für Djokovic?

Dann könnte ihm die Wiedereinreise nach Australien und ein Start bei den Open für bis zu drei Jahre untersagt werden. Das sagte Mary Crooke, Professorin für öffentliches Recht an der Universität von Sydney. "Djokovic hat nicht das Recht, wegen irgendetwas in Berufung zu gehen. Er kann nicht sagen: ,Ich bin der beste Tennisspieler, lasst mich rein.‘"

Reaktionen auf den "Fall Novak Djokovic"