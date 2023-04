Grabher trotz unnötiger Niederlage zufrieden: "Die Bilanz kann sich trotzdem sehen lassen"

Julia Grabher zieht in die Top 80 der Tenniswelt ein.

CHARLESTON. Es war ein Tennismatch der vergebenen Möglichkeiten: Der Erfolgslauf von Julia Grabher beim WTA-500-Sandplatzturnier in Charleston ging im Achtelfinale zu Ende. Die 26-Jährige hatte im ersten Satz gegen die Weltranglisten-17. Jekaterina Alexandrowa aus Russland bereits 4:1 geführt, letztlich verlor Grabher aber deutlich 4:6, 2:6. "Jede Niederlage schmerzt. Ich konnte leider nicht an meine zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen, deshalb bin ich enttäuscht", sagte die Vorarlbergerin, die nur zwei ihrer insgesamt sieben Breakmöglichkeiten genützt hatte. "Die Bilanz kann sich trotzdem sehen lassen", ergänzte Österreichs Nummer eins, die sich in der Weltrangliste vom 89. auf den 78. Platz verbessern wird.

Grabher bleibt in Nordamerika, sie übersiedelt jetzt nach Delray Beach, wo das rot-weiß-rote Team in der kommenden Woche (14./15. April) in der Qualifikationsrunde für das Billy-Jean-King-Cup-Finalturnier auf keinen Geringeren als Rekordsieger USA (mit den Top-Ten-Assen Jessica Pegula und Coco Gauff) treffen wird.

"Es ist ein attraktives Los, aber sicher nicht die ideale Variante. Unser Wunsch wäre Deutschland gewesen", sagte ÖTV-Teamkapitänin Marion Maruska, die 2002 in Charlotte selbst aktiv gewesen war. Damals setzte sich Österreich sensationell mit 3:2 durch.

Kraus haderte mit ihrem Service

Dem ÖTV-Aufgebot gehört auch Sinja Kraus an. Für die Athletin des UTC Fischer Ried war in Bogota ebenfalls im Achtelfinale Endstation. Die 20-jährige Heeressportlerin musste sich der Italienerin Nuria Brancaccio, die im WTA-Ranking 38 Positionen hinter Kraus geführt wird, 2:6, 2:6 geschlagen geben. Die Wienerin haderte mit ihrem Service, nur 44 Prozent ihrer ersten Aufschläge landeten im Feld, die Top 150 sind trotzdem in greifbarer Nähe. Das spornt an.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos