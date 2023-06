Grabher gegen Gauff chancenlos

Für die Vorarlbergerin war am Donnerstag bei den French Open Endstation.

Die 26-jährige Vorarlbergerin musste sich da der hoch favorisierten US-Amerikanerin Coco Gauff mit 2:6, 3:6 geschlagen geben. Die Vorjahresfinalistin und Nummer sechs des Turniers trifft nun auf die 16-jährige russische Qualifikantin Mirra Andrejewa.

Trotz der Niederlage kann Grabher Paris hoch erhobenen Hauptes verlassen. Erstmals hatte die von Günter Bresnik trainierte Österreicherin, die zuletzt in Rabat in ihrem ersten WTA-Tour-Finale gestanden war, die zweite Runde eines Major-Turniers erreicht, damit 97.000 Euro Preisgeld verdient und wird sich in der Weltrangliste auf etwa Platz 55 verbessern.

Heute (drittes Spiel nach 11 Uhr, live ServusTV) kämpft Sebastian Ofner gegen den Italiener Fabio Fognini keinesfalls chancenlos um sein erstes Grand-Slam-Achtelfinale. "Man weiß bei ihm nie, er kann unglaublich spielen", sagt der Steirer über die einstige Nummer neun der Welt. Ofner selbst hat den erstmaligen Einzug unter die Top-100 mit seinen zwei Paris-Siegen schon so gut wie fix in der Tasche.

Das Linzer WTA-Turnier Upper Austria Ladies wurde nun in Düsseldorf für das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Die Veranstaltung landete hinter den "European Championships" in München auf Rang zwei in der Kategorie "Venue und Event".

French Open in Paris (Grand Slam, 49,6 Mio. Euro, Sand), Frauen, 2. Runde: Gauff (USA/6) – Grabher (Ö) 6:2, 6:3, Swiatek (Pol/1) - Liu (USA) 6:4, 6:0, Rybakina (Kaz/4) – Noskova (Tch) 6:3, 6:3, Haddad Maia (Bra/14) – Schnaider (Rus) 6:2, 5:7, 6:4, Andrejewa (Rus) – Parry (Fra) 6:1, 6:2; Männer, 2. Runde: Ruud (Nor/4) – Zeppieri (It) 6:3, 6:2, 4:6, 7:5, Rune (Den/6) – Monfils (Fra) w.o., Coric (Kro/15) – Cachin (Arg) 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, 6:4.

