Golf-Tour plagen Finanz-Sorgen

Tour-Chef Keith Pelley kündigte in internen Mails an Mitglieder an, dass nach dem noch nicht festgelegten Neustart (im Gespräch ist September) Veränderungen zu erwarten seien. Maßnahmen wie stark reduziertes Preisgeld, vereinfachte Turnierinfrastruktur und Austragung mehrerer Turniere in einer Woche sind nicht ausgeschlossen. "Die Realität ist, dass die Pandemie einen tiefgreifenden finanziellen Einfluss auf die Tour habe", schrieb Pelley.

