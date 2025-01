Golf: Straka vor Schlusstag in La Quinta überlegen in Führung

Der österreichische Golfprofi spielte bei dem mit 8,8 Millionen Dollar dotierten Bewerb in Kalifornien am Samstag dank acht Birdies und ohne Schlagverlust eine 64er-Runde und übernahm damit die Führung. Der 31-Jährige geht mit vier Schlägen Vorsprung auf das Verfolgertrio Justin Lower, Charley Hoffman (beide USA) und Jason Day (AUS) in den Schlusstag.

Straka, der bei Halbzeit auf Rang drei gelegen war, übernahm nach drei Schlaggewinnen auf den ersten vier Bahnen die Führung und baute diese immer weiter aus. Er trumpfte vor allem auf seinen ersten neun Bahnen mit sechs Birdies groß auf. Der gebürtige Wiener blieb an allen drei Tagen sowohl am Nicklaus Tournament Course (65 Schläge am Donnerstag) als auch am Pete Dye Stadium Course (64 am Freitag) und nun auch im La Quinta Country Club ohne einen einzigen Schlagverlust, hält dank 23 Birdies bei 23 unter Par. Sein Abschlag zur 4. Runde ist um 19.50 Uhr MEZ.

Trotz der komfortablen Führung gab sich Straka angesichts des Kurses für die Finalrunde aber nicht zu siegesgewiss. "Das ist eine Art von Platz, auf dem keine Führung sicher ist", meinte er. "Man muss den Ball wirklich gut treffen, darauf werde ich achten." Er zog mit jener Anlage einen Vergleich, auf der er im Februar 2022 in Palm Beach/Florida am Schlusstag mit fünf Schlägen Rückstand auf der Schlussrunde noch zu seinem ersten PGA-Tour-Titel gekommen ist. Im Juli 2023 hat Straka dann auch beim John Deere Classic in Silvis/Illinois zugeschlagen.

