Golf: Schwab und Straka auf PGA-Tour in Fort Worth im Cut

Straka ließ am Freitag (Ortszeit) einer 69er- nach sechs Bogeys und fünf Birdies eine 71er-Runde folgen, kam mit Par als 51. ins Wochenende. Schwab schloss nach einer 69 Runde zwei nach sechs Bogeys und vier Birdies mit 72 ab, was mit eins über Par Zwischenrang 59 und das exakte Erreichen des Cut ergab. In Führung liegt der Engländer Harry Hall mit zwölf unter Par. "Das war heute ein wilder Ritt über den Golfplatz", meinte Schwab bei der Charles Schwab Challenge. "Neben guten Schlägen und sehr guten Putts gab es auch richtig schlechte Schläge." Nervenstärke bewies der Steirer, als er auf den letzten beiden Löchern die zum Weiterkommen noch benötigten Birdies schaffte. "Am letzten Loch schoss ich meinen Drive ziemlich tief in den Wald. Ich hatte dort dann nur ein ca. 1 x 1 m großes Loch in den Baumkronen, um den Ball Richtung Ziel zu bringen. Ich musste riskieren, es gelang, das Par am letzten Loch war gerettet, der Cut geschafft."

Beim Turnier der LIV-Tour im Trump National Golf Club in Washington D.C. bewältigte der Burgenländer Bernd Wiesberger seine Auftaktrunde mit 71 Schlägen bzw. eins unter Par. Das brachte ihm Zwischenrang 24. Am Ende standen ein Doppelbogey, ein Bogey und vier Birdies auf seiner Scorekarte. Der US-Amerikaner Harold Varner schnitt u.a. nach zwei Eagles um sieben Schläge besser ab und setzte sich damit solo in Führung.

