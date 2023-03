Goldschürfen in Taschkent: Polleres gewann ihr erstes Grand-Slam-Turnier

Im Finale setzte sich die 25-jährige Polleres im Golden Score gegen Doppel-Weltmeisterin Barbara Matic durch. Die Silbermedaillengewinnerin bei de Olympischen Sommerspielen 2021 sammelte 1000 Weltranglistenpunkte. "Ich freue mich extrem über meinen ersten Sieg auf Grand-Slam-Ebene, ich habe lange darauf gewartet", meinte Polleres. "Der Masters-Sieg bringt Selbstvertrauen. Wenn man das zweitwichtigste Turnier des Jahres gewinnt, kann sich das sehen lassen."

Silber für Shamil Borchashvili

Silber gab es für Shamil Borchashvili vom LZ Multikraft Wels in der Kategorie bis 81 kg, dessen Bruder und Klubkollege Wachid Borchashvili schrieb in der gleichen Klasse als Fünfter an. Shamil Borchashvili musste sich im Finale dem Ungarn Attila Ungvari im Golden Score beugen. Ebenfalls Zweiter wurde Aaron Fara, der in der Kategorie bis 100 Kilogramm nach vier schnellen Ippon-Siegen erst beim Showdown gegen den dreifachen Europameister Varlam Liparteliani aus Georgien verlor.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos