Goldschürfen in Graz

Bei den Sport Austria Finals werden im Jahresrhythmus nationale Meister in diversen Sportarten gekürt. Graz präsentiert sich als bewährter und fruchtbarer Boden, der auch für oberösterreichische Athleten Gold abwirft. Leonore Praxmarer (Fecht-Union Linz) lief – obwohl an Schulter und Ellbogen angeschlagen – in der K.-o.-Phase der Degen-Titelkämpfe zur Hochform auf und gewann. "Das ist super und eine tolle Motivation für die in einer Woche beginnende EM in Plovdiv", freute sich die 20-Jährige, die sich im Halbfinale gegen Paula Schmidl (OÖ Landesfechtklub) 15:13 durchgesetzt hatte.

Bei der Trampolin-Meisterschaft stoppte die erst 17-jährige Amelie Wansch (TV Steyr) in ihrer ersten Elite-Saison mit persönlicher Bestleistung von 49,380 Punkten das Solo der Salzburgerin Sara Hekele, die zuvor fünf Titel en suite gewonnen hatte. Im Synchronbewerb machten die beiden übrigens gemeinsame Sache und waren unschlagbar. Wanschs Klubkollegen Anna und Finn Markovsky sowie Lenny Wimmer waren in den Nachwuchsklassen top.

Beim spektakulären Rollenrodeln auf dem Schlossberg durchbrach Tina Unterberger aus Bad Goisern im Doppelsitzer die männliche Phalanx und triumphierte an der Seite des Steirers Michael Scheikl, im Einzel wurde die 37-jährige Polizistin mit Respektabstand Zweite. "Die Strecke war technisch äußerst anspruchsvoll. Leider hat mir aus beruflichen Gründen die Zeit gefehlt, intensiver zu trainieren", erklärte Unterberger.

Bei den Wakeboardern war Mariella Flemme eine Klasse für sich: Die 18-Jährige aus Ottensheim hat den vierten Staatsmeistertitel in Folge in der Tasche. "Es wird nie langweilig", sagte Flemme.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos