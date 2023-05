Goldener Abschied für Kranzlmüller beim Heimspiel

Oberösterreichs scheidender Topmann zeigte in Linz noch einmal Stärke.

Da schaffte die Besetzung Severin Kranzlmüller, Ricardo Rudy, Vincent Lindpointner, Paul Schmölzer, Jakob Lindlbauer im Mannschaftsbewerb den dritten Gold-Gewinn in Serie.

Für Kranzlmüller wurde das Heimspiel bei seinem letzten Wettbewerb als Profi noch einmal ein voller Erfolg. Er konnte zwar den Titel im Mehrkampf nicht verteidigen, holte aber hinter dem Tiroler Askhab Matiev die Silbermedaille. "Schöner hätte ich mir meinen Abschied von der Spitzensport-Laufbahn nicht wünschen können", sagte der Linzer, der am Sonntag als erfolgreichster Teilnehmer der Titelkämpfe hervorging. Am Barren und Boden holte er zwei weitere Siege. Rudy gewann Silber am Pauschenpferd, Schmölzer gelang dies beim Sprung.

Bei den Damen erreichten die drei Mörz-Schwestern Alissa, Charlize und Collien (gemeinsam mit ihrer Mattersburger Vereinskollegin Helena Zotos) erstmals für das Burgenland den Team-Staatsmeistertitel, Gold im Mehrkampf ging an Bianca Frysak.

