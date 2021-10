Goldene Räder der Italiener bei Bahn-WM gestohlen

Das berichtete der Ausrüster am Samstag auf Instagram. "Wir sind geschockt zu hören, dass die meisten Räder gestohlen wurden", teilte Hersteller Pinarello mit. Die Räder sind nach dem Olympiasieg des Bahnvierers in Tokio auffällig in Gold lackiert und mit speziellen 3-D-gedruckten Lenkern ausgestattet, die für die Sportler sehr wichtig sind.

