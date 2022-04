Goldene Linzer Momente

In Linz jagt eine Meisterfeier die nächste. Nachdem der BSC 70 am 10. April seinen ersten Badminton-Titel seit 29 Jahren unter Dach und Fach gebracht hatte, stand der Samstag ganz im Zeichen der Tischtennis-Damen von Linz AG Froschberg, die im Sportpark Lissfeld nach einem 4:0 im Finale gegen Villach zum bereits 22. Mal die Liga-Trophäe in Empfang nahmen.