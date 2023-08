Gold, Silber und Bronze für Leichtathletik-Talente

Nach Gold durch den steirischen Hürden-Sprinter Enzo Diessl und Bronze durch die Linzer Siebenkämpferin Sophie Kreiner komplettierte Kevin Kamenschak bei der Unter-20-Leichtathletik-Europameisterschaft in Jerusalem den Medaillensatz für Österreich. Der 19-jährige Linzer holte über 1500 Meter Silber.

"Danke an alle, die mir die Daumen gedrückt haben", freute sich Kamenschak nach seinem Rennen, das er taktisch sehr gut angelegt hatte. Der Linzer verschärfte nach langsamem Beginn das Tempo und setzte sich sogar vor dem Favoriten Niels Laros an die Spitze, das restliche Feld konnte das Tempo nicht mithalten. Erst am Schluss musste sich Kamenschak, der die letzten 800 Meter in 1:50 Minuten absolvierte, dem Niederländer geschlagen geben. "Das hat er sehr clever gemacht und das Maximum herausgeholt", applaudierte gestern auch Oberösterreichs ehemaliger Top-Läufer Günther Weidlinger dem talentierten Linzer, der neben einem langen Atem auch großen Trainingsfleiß und viel Ehrgeiz zeigt. Weidlinger: "Im Nachwuchsbereich hat er mir schon ein paar Rekorde weggenommen, ich traue es ihm zu, dass er das auch in der allgemeinen Klasse schafft." Der 45-Jährige hält aktuell noch die österreichischen Bestleistungen über 1500, 5000 und 10.000 Meter.

Ob Kamenschak am heutigen Schlusstag in Jerusalem das 5000-Meter-Rennen laufen wird, ist noch nicht sicher. In der Startliste findet sich sein Name. In der europäischen Unter-20-Bestenliste liegt er mit seiner Zeit von 13:40,82 Minuten über diese Distanz auf Platz drei.

Rauter überwand erneut vier Meter

Eine starke Leistung zeigte bei den Titelkämpfen in Israel auch Magdalena Rauter (ATSV Linz LA) in der Stabhochsprung-Qualifikation. Nach ihrer Goldmedaille vor zwei Wochen bei den Europäischen Jugendspielen gelang ihr zum zweiten Mal in ihrer Karriere ein Sprung über vier Meter – und das gleich im ersten Versuch. Im heutigen Finale hofft Rauter erneut auf einen sportlichen Höhepunkt.

Auch Zehnkämpfer Matthias Lasch (TGW Zehnkampfunion Linz) ist am Donnerstag noch im Einsatz. Nach dem ersten Tag ist eine Medaille in Reichweite.

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl