Gold für Ablinger in Tokio

Gold, Silber, Bronze - einen kompletten Medaillensatz gab es zum Auftakt der Rad-Bewerbe bei den Paralympics in Tokio. Held des Tages am rot-weiß-roten Feiertag auf dem Fuji International Speedway war der Innviertler Handbiker Walter Ablinger, der ein unglaublich starkes Zeitfahren fuhr und nach seinem Titel 2012 in London seine zweite Paralympics-Goldmedaille gewann. Nach 24 Kilometern hatte der 55-Jährige knapp zwei Sekunden Vorsprung auf den deutschen Top-Favoriten Vico Merklein.

Komplettiert wurde der Dreifach-Erfolg von Tom Frühwirth und Alexander Gritsch, die in ihrer Handbike-Klasse Silber beziehungsweise Bronze gewannen. Gold ging an den Niederländer Jetze Plat, der schon am Sonntag im Triathlon vor dem Mühlviertler Florian Brungraber den Titel geholt hatte.

„Ich glaube solche Momente erlebt man nicht viele in seinem Leben. Das kann man mit Worten nicht beschreiben. Ich bin einfach nur dankbar momentan“, sagte ein emotional völlig aufgelöster Ablinger im Ziel. Der goldene Moment war auch ein Anlass, über das Karriereende nachzudenken. Ablinger: „Vielleicht ist das mein letzter Olympia-Auftritt hier in Tokio. Ich werde das meinen Körper entscheiden lassen.“