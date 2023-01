Mission erfüllt: Blazan führte die Swans zum Cup-Triumph

Der 21. Titel in der 57-jährigen Vereinsgeschichte der OCS Swans Gmunden ist unter Dach und Fach, die Mission erfüllt. Die Basketball-Asse vom Traunsee wurden im Cup-Finale in Oberwart nach Startschwierigkeiten ihrer Favoritenrolle gerecht und bezwangen den UBSC Graz 73:67 (32:36).

Die Oberösterreicher, die in der Runde der letzten Vier Oberwart 81:62 abgefertigt hatten, stemmten zum siebenten Mal die Trophäe in diesem Bewerb (zum ersten Mal seit 2012). Damit überflügelten die „Schwäne“ die Kapfenberg Bulls und dürfen sich alleiniger Rekord-Pokalsieger nennen. „Wir hatten Vertrauen in unser Spiel, die ersten 20 Minuten waren nicht gut, da waren wir nervös. Ich bin superstolz auf meine Mannschaft, darauf mussten wir elf Jahre warten. Das ist eine lange Zeit“, freute sich Gmunden-Coach Anton Mirolybov, aus dessen Ensemble Nationalspieler Toni Blazan (21 Punkte, neun Rebounds, zwei Assists) herausragte. „Wir haben die Intensität hochgeschraubt und zum Glück gewonnen. Graz hat uns das Leben schwer gemacht“, sagte der 30-Jährige, der zum besten Spieler gekürt wurde.

Toni Blazan wurde zum Most Valuable Player gewählt. Bild: GEPA pictures/ Mario Buehner

Die noch titellosen Steirer verkauften ihre Haut so teuer wie möglich, zur Pause führten die Achtelfinal-Bezwinger der Raiffeisen Flyers Wels überraschend 36:32. Im Finish des dritten Viertels drehte sich aber das Blatt, weil Blazan aus der Distanz zu treffen begann. Nach 30 Minuten stand es 58:51 zugunsten der Swans, die sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen ließen.

Dass der UBSC Graz nie aufgibt, wurde am Samstag im Halbfinale beim 92:90 über den entthronten Titelverteidiger und Superliga-Spitzenreiter BC Vienna deutlich. Die Wiener hatten in diesem kuriosen Match fahrlässig eine 20-Punkte-Führung aus der Hand gegeben.

Nicht nur Ex-Gmunden-Kapitän Enis Murati, eine der Leitfiguren beim BC Vienna, war bedient. „Mir ist unverständlich, warum wir völlig den Faden verloren haben. Was wir in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben, ist inakzeptabel und muss für uns alle Konsequenzen haben. Ich hoffe, dass wir irgendwie aus dieser Enttäuschung herauskommen, uns auf die Meisterschaft konzentrieren und alles daran setzen, um diese zu gewinnen“, sagte der 34-Jährige. Gmunden wird etwas dagegen haben.

Klosterneuburg siegte im Frauen-Finale

Im Frauen-Endspiel ließen die Klosterneuburgerinnen vom Aufwurf weg keine Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen. 14:0 lagen sie voran, ehe Graz nach sechs Minuten erstmals anschrieb. Am Spielverlauf änderte sich nichts. Am Ende stand ein Kantersieg der Titelverteidigerinnen, die im Südburgenland eine eindrucksvolle Serie fortgesetzt haben. Ihre bisher letzte Niederlage im Cup datiert vom November 2017. Sie halten nun bei fünf Erfolgen hintereinander im Bewerb. Ungewöhnlich, aber Tatsache: Das Ergebnis des Cup-Endspiels wird auch für die Meisterschaft in der Frauen-Superliga (BDSL) gewertet.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport