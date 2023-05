Gmundens Selbstvertrauen ist meisterlich: "Wir müssen die Wiener nicht fürchten"

Nach der Serie ist vor der nächsten – kaum haben die OCS Swans Gmunden am Donnerstag das Halbfinale gegen den Lokalrivalen Wels nach hartem Hin und Her für sich entschieden, da geht es nun ab Samstag (20.15 Uhr, live ORF Sport+) in Spiel eins des Finales der Basketball-Superliga gegen den BC Vienna ans Eingemachte. Gastgebergeschenke soll es am Traunsee für den Titelverteidiger aber keine geben, wie Swans-Sportdirektor Richard Poiger im OÖN-Gespräch betont.