Gmunden übersiedelt als Tabellenführer der neuen Basketball-Superliga ins Jahr 2020. Die Swans fertigten gestern beim Comeback von Kapitän Enis Murati, der nach einem Nasenbeinbruch 19:29 Minuten spielte und mit 17 Punkten Topscorer der Partie war, die in dieser Saison eher zahnlosen „Löwen“ aus Traiskirchen 90:49 (49:27) ab. „Wir haben sehr viel rotiert und phasenweise guten Power-Basketball gespielt“, sagte Finanzchef Harald Stelzer über den gelungenen Jahresausklang. Die „Korbjäger“ vom Traunsee haben zehn ihrer jüngsten elf Pflichtspiele gewonnen.

Maskenmann Enis Murati Bild: gepa

Von so einem Lauf können die Raiffeisen Flyers im Moment nur träumen. Sechs der vergangenen acht Matches gingen verloren, nach ordentlichem Start war am Samstag auch Klosterneuburg eine Nummer zu groß. Die nur auf Platz sechs liegenden Welser mussten sich 58:73 (36:41) geschlagen geben. Trainer Sebastian Waser haderte anschließend mit den Entscheidungen der Referees. „Bei einer Freiwurfbilanz von 23:35 fällt es schwer, an ein faires Spiel zu glauben.“ Auch Obmann Michael Dittrich war enttäuscht: „Nach einer wirklich starken ersten Halbzeit wurden wir etwas aus dem Spiel genommen. Offensiv hatten wir kein Wurfglück.“ 24 Stunden später hätte es um ein Haar den nächsten Dämpfer gegeben.

Der BC Vienna, einziger Konkurrent im Kampf um die Top Sechs, war in Oberwart vor einer Überraschung gestanden, am Ende gewannen aber doch die Burgenländer 103:98 nach Verlängerung. Die Vienna Timberwolves feierten mit dem 105:100 gegen St. Pölten – ebenfalls nach Overtime – den ersten Saisonsieg.