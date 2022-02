Gmundens Kapitän muss unter das Messer

Auch heute (17.30 Uhr, Stream auf skysportaustria.at/live) sind die Aussichten der Swans vom Traunsee auf den ersten Saisonsieg in der dritten Begegnung mit dem "Krösus" um Ex-Gmunden-Ass Enis Murati getrübt. Denn mit Daniel Friedrich fehlt der Kapitän.

Der seit 11. Februar 30-Jährige muss am Montag wegen eines im Graz-Match erlittenen Nasenbeinbruchs operiert werden. Ob eine zeitnahe Rückkehr mit Maske möglich sein wird, hängt von der Schwellung ab. Dem in der EM-Vorqualifikation ungeschlagen an der Spitze stehenden österreichischen Nationalteam, das am Donnerstag in Nikosia auf Zypern und am Sonntag, 27. Februar, in Fribourg auf die Schweiz treffen wird, musste Friedrich schweren Herzens absagen. Dennoch sind mit Benedikt Güttl und Daniel Köppel zwei Akteure von den Swans dabei.

Ihr Fokus richtet sich zunächst auf das Liga-Gipfeltreffen. "Wir haben mit den Wienern noch zwei Rechnungen offen", weiß Köppel. Die Raiffeisen Flyers Wels sind am Wochenende nicht im Einsatz. Gegner Oberwart muss wegen Corona-Fällen in der Mannschaft seine Zwangspause verlängern. (alex)