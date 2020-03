Gmunden verlor das Spitzenspiel

Die Swans, bei denen sich Benedikt Güttl fit gemeldet hatte, verloren den Schlager bei Tabellenführer Klosterneuburg 83:91 (48:40). Zwischenzeitlich hatten die Oberösterreicher mit Topscorer Jordan Love-ridge (17 Punkte) 54:42 (21.) geführt. "Sehr schade, wir waren nah dran", betonte Kapitän Enis Murati. Die Raiffeisen Flyers Wels hatten schon am Samstag in Oberwart mit 77:83 (38:44) das Nachsehen gehabt. "Die Gunners waren in den entscheidenden Momenten etwas besser und glücklicher. Wir haben gut gekämpft, aber es war zu wenig", sagte Coach Sebastian Waser.

