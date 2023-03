Gmunden stürzte den Meister und setzte sich an die Spitze

„Wir sind offenbar die Comeback-Könige“, frohlockte Gmundens Finanzvorstand Harald Stelzer, nachdem die OCS Swans den Schlager in der Platzierungsrunde der Basketball-Superliga beim amtierenden Meister BC Vienna nach einem Herzschlagfinale mit 80:79 (44:38) für sich entschieden hatten.

Zum Matchwinner avancierte einmal mehr Kapitän Daniel Friedrich, der sechs Sekunden vor der Schlusssirene einen sensationellen „Dreier“ versenkte. Zuvor hatten die „Korbjäger“ vom Traunsee nach völlig verkorkstem dritten Viertel (13:25) und einem Elf-Punkte-Rückstand zur Aufholjagd geblasen.

Die besten Werfer auf Seiten der Oberösterreicher waren drei heimische Nationalspieler. Auch das ist ein Statement: Friedrich verbuchte 23 Zähler, Benedikt Güttl elf, Toni Blazan zehn.

Anschließend schickte Stelzer noch eine Warnung hinterher: „Wir können definitiv noch besser spielen.“ Das Tabellenbild sieht jedenfalls rosig aus: Gmunden hat die Wiener überflügelt und sich an die Spitze gesetzt. Sollte es dabei bleiben, würden die „Schwäne“ in den Play-offs bis zu einem möglichen Finale Heimvorteil genießen. Bereits am Sonntag (17.30 Uhr) geht es mit dem Gastspiel in Klosterneuburg weiter.

Unglückliche „Überstunden“ für Wels

Nicht vom Glück verfolgt waren hingegen die Raiffeisen Flyers Wels, die gegen St. Pölten zwar auf Augenhöhe agierten, aber nach Verlängerung 102:103 verloren. Daran vermochten auch satte 31 Punkte des Litauers Arvydas Gydra nichts zu ändern.

„Gratulation an St. Pölten und an Kelvin Lewis. Es war eine kämpferische Leistung von beiden Teams, St. Pölten hat die Big Plays über 45 Minuten gemacht - mit einer sehr guten Dreierquote - und daher verdient gewonnen“, sagte Wels-Trainer Sebastian Waser.

Die Messestädter sind aktuell Tabellenvierte und hätten damit das Heimrecht im Viertelfinale. Diese Position ist aber umstritten, St. Pölten sitzt den Welsern, die am Sonntag (17.30 Uhr) beim Dritten Oberwart gastieren werden, im Nacken.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos