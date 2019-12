Gmunden stürmte an die Tabellenspitze

Hut ab vor den Swans! Trotz angespannter Personalsituation wuchsen Gmundens Basketballer im Superliga-Schlager in Klosterneuburg über sich hinaus und stießen die Dukes mit einem 94:87-Sieg von der Tabellenspitze. "Es ist schön, auf Platz eins zu stehen", freute sich Finanzchef Harald Stelzer nach einem denkwürdigen Match, in dem die Oberösterreicher nach zwischenzeitlicher 15-Punkte-Führung auf die Verliererstraße abzubiegen drohten.

Doch noch einmal bäumten sich Ersatz-Kapitän Daniel Friedrich, der in der ersten Hälfte 20 seiner insgesamt 21 Punkte herausgeworfen hatte, und seine Kollegen auf. Mit Erfolg. "Das war eine gewaltige Willensleistung. Unsere Mannschaft ist mental und charakterlich so gut drauf, das ist schon beeindruckend", ergänzte Stelzer.

Topscorer auf Seiten der Swans war Toni Blazan mit 22 Zählern, gefolgt von Friedrich, Benedikt Güttl (20) und Jordan Loveridge (18). Das war beste Werbung mit Blick auf das Heimspiel gegen Traiskirchen am Sonntag (17.30 Uhr).

Kein Glück hatten die Raiffeisen Flyers Wels, die auch das zweite Saisonduell mit dem bärenstarken Aufsteiger St. Pölten knapp verloren. Die Welser mussten sich am Sonntag auswärts 71:75 geschlagen geben. Das Team von Sebastian Waser fand kein Rezept gegen Florian Trmal, der sich mit 28 Punkten austobte. Die Niederlage war absolut vermeidbar, zumal die Messestädter mit Topscorer Davor Lamesic (17 Zähler) in der heißen Phase 66:59 geführt hatten. Doch danach ging nichts mehr. Die nächste Aufgabe wird nicht leichter. Schon am Samstag (17.30 Uhr) kommt Klosterneuburg nach Wels – also jener gestürzte Leader, der in der vergangenen Saison die Play-off-Viertelfinalserie 3:0 gewann.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at