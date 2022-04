Gmunden siegt, Wels sichert sich Playoff-Ticket

Die Swans feierten in der Overtime mit einem überragenden Daniel Friedrich in der Schlussphase gegen einen äußerst hart spielenden Gegner (40 Fouls) einen 101:90-Erfolg und zementierten damit in der Tabelle den zweiten Platz vor dem Verfolger aus dem Burgenland.

In der Qualifikationsrunde machten die Raiffeisen Flyers Wels am Samstag mit einem 87:68 bei Verfolger Vienna D.C. Timberwolves alles klar und fixierten den Einzug ins Play-off-Viertelfinale. Dabei waren die Wiener nach zehn Minuten bereits 27:7 in Führung gelegen, weil ihnen alleine von der Dreierlinie sieben erfolgreiche Würfe bei zehn Versuchen gelangen. Doch Wels begann danach noch einmal von neuem, wurde defensiv stärker und führte Ende des dritten Viertels. Im letzten Durchgang war dann ein 10:0-Run binnen drei Minuten spielentscheidend. Bester Werfer der Welser war Tylan Birts mit 25 Punkten. "Ich bin sehr stolz, wir haben jetzt vier klare Siege in Folge gefeiert", sagte Flyers-Coach Sebastian Waser.