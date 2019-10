Gmunden mit einem 26:0-Lauf

Nicht zuletzt dank Benedikt Güttl, der an seiner ehemaligen Wirkungsstätte glänzte. Der 25-jährige Ex-Traiskirchen-Kapitän steuerte zehn Punkte, sieben Rebounds und acht Assists zum Erfolg der Oberösterreicher, die nach der Pause mit einem 26:0-Lauf alles klar machten, bei.

"Klosterneuburg hat uns in der ersten Hälfte überlaufen, die zweite war sehr in Ordnung", sagte Sebastian Waser, Trainer der Raiffeisen Flyers Wels, nach der 66:76-Niederlage beim makellosen Tabellenführer aus Niederösterreich. Die Messestädter hatten mit Delaney (20 Punkte) und Lamesic (18) die Topscorer in ihren Reihen.