Gmunden ließ dezimierten Welsern nicht den Funken einer Chance

Die OCS Swans haben ihren Basketball-Status als Nummer eins im Land Oberösterreich untermauert. Gmunden gewann das 101. Derby gegen die Raiffeisen Flyers Wels vor 1300 Zuschauern souverän mit 87:67 (49:34) und stellte damit in der Ewigen Bilanz auf 73:28-Siege.

Die als Außenseiter angereisten Messestädter, denen der erkrankte Kapitän Christian von Fintel an allen Ecken und Enden fehlte, liefen von der ersten Sekunde an hinterher und hatten letztlich nicht den Funken einer Chance. Unter diesen Umständen waren jene 24 Punkte, die den amerikanischen Wels-Heimkehrer Austen Awosika zum Topscorer des Abends kürten, ein schwacher Trost.

Wels war mit nur neun Spielern angereist, Gmunden hatte zwölf zur Verfügung – inklusive Benedikt Güttl, der sich nach seiner Adduktorenblessur zurückgemeldet hatte. Zu früh. Denn der 28-jährige „Dirigent“, um den der amtierende Meister BC Vienna in der Sommerpause geworben hatte, klagte nach einer bärenstarken ersten Halbzeit neuerlich über Schmerzen.

„Ein gutes Gefühl“

Topfit präsentierten sich hingegen die beiden US-Legionäre Dominic Green und Urald King, die jeweils 19 Zähler scorten und damit dem Raiffeisen Sportpark – so heißt die Halle seit September – einen Einstand nach Maß bescherten. Es war übrigens das erste von vier Gmundner Heimspielen binnen zehn Tagen. Bereits am Mittwoch (19 Uhr) geht es zum Auftakt der Gruppenphase des FIBA Europe Cups gegen Antwerpen (Bel) weiter.

„Der Sieg gibt Selbstvertrauen, es war eine solide Vorstellung. Wir haben unsere Qualität ausgespielt“, sagte Swans-Finanzvorstand Harald Stelzer, dessen Team im Kollektiv brillierte. Das zeigt die Statistik. Die „Korbjäger“ vom Traunsee hatten deutlich mehr Assists (25:9) und klare Vorteile am Rebound (41:29), dazu 50 Prozent vom „Dreier“. King verbuchte ein sogenanntes Double-double mit zweistelligen Werten bei Punkten (19) und Rebounds (10). Der Amerikaner ist ein echter Glücksgriff von Coach Anton Mirolybov.

„Ein gutes Gefühl, ein Derby zu gewinnen“, freute sich Toni Blazan. „Ich muss auch sagen, Wels war nicht vollbesetzt, deswegen Gratulation an Wels zu dem Kampf. Im Endeffekt war es für uns ein Arbeitssieg“, zollte der Nationalspieler dem Derby-Gegner Anerkennung.

„Ich glaube, wir kommen zurück“

„Glückwunsch an die Gmundner, sie haben verdient gewonnen“, gab Wels-Coach Sebastian Waser unumwunden zu. „Wir kamen mehr als ersatzgeschwächt hier her, ich kann meiner Mannschaft trotzdem nur gratulieren zu dem Kampf. Natürlich schaut das am Anfang der Saison, wenn man so viele Verletzungsprobleme hat, noch nicht so gut aus. Aber ich glaube, wir kommen zurück.“

Am Samstag verlor übrigens das Ensemble aus Gmundner und Welser „Rookies“ (Upper Austrian Ballers) seine Premiere in der 2. Liga 62:82 bei Vienna United.