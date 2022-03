Gmunden hat keine Angst mehr vor Kapfenberg

"Wir werden bereit sein und die Challenge annehmen", versicherte US-Legionär C. J. Anderson. Beim Meister vom Traunsee, der die jüngsten fünf Begegnungen mit "Vize" Kapfenberg für sich entschieden hat, ist der Einsatz von Toni Blazan (nach einer Corona-Infektion noch nicht topfit) und Carlos Novas Mateo (Überlastung im Knie) offen. Coach Anton Mirolybov durfte gestern – nach einer Chemotherapie "aufgepäppelt" – das Krankenhaus verlassen, der Finne wird am Sonntag in der Volksbank-Arena erwartet – allerdings nicht auf der Trainerbank.

Die Raiffeisen Flyers Wels wollen ebenfalls morgen (17.30 Uhr) in der Qualifikationsrunde bei Schlusslicht Klosterneuburg, bei dem wegen Corona nicht weniger als sechs Akteure fraglich sind, den nächsten Schritt in Richtung Play-off-Viertelfinale machen. "Wir haben etwas auszubügeln, weil wir in dieser Saison beide Spiele gegen die Dukes verloren haben", sagte Flyers-Coach Sebastian Waser.