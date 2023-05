Gmunden drückt Wels die Daumen

Blendend gefüllte Hallen, stattliche Einnahmen, kurze Distanzen und ein oberösterreichischer Klub fix in der Basketball-Endspielserie – es gibt jede Menge Argumente für zumindest drei Semifinal-Derbys ab Samstag zwischen den OCS Swans Gmunden und den Raiffeisen Flyers Wels. Doch einer, der diesem Kräftemessen noch im Weg steht, hat etwas dagegen einzuwenden. Nämlich der SKN St. Pölten, der die Messestädter mit einem 90:78-Heimsieg in ein entscheidendes fünftes Viertelfinale, das am Mittwoch (20.15 Uhr, ORF Sport+) in der Welser Raiffeisen-Arena über die Bühne gehen wird, zwingt.

Gmunden hingegen hat seine erste Hürde übersprungen und die Best-of-5-Serie gegen Kapfenberg mit einem 72:57-Auswärtserfolg für sich entschieden. Endstand 3:1. Die Swans behalten als Nummer eins der "regular season" natürlich den Heimvorteil, sie haben aber auch ein konditionelles Plus, sprich eine um drei Tage längere Regenerationszeit.

"Wir sind topfit. Das letzte Viertel in Kapfenberg (18:5, Anm.) war von einer herausragenden Defensive geprägt, der Gegner war am Ende stehend k. o.", berichtete Finanzvorstand Harald Stelzer, dessen Team nach dem gestrigen freien Tag heute relativ entspannt mit der Semifinal-Vorbereitung beginnt. "Wenn man über den Tellerrand hinausblickt, dann wünschen wir uns natürlich Wels."

Das liegt auch an der Saisonbilanz: Gegen die Flyers haben die Gmundner alle vier Saisonduelle gewonnen, gegen St. Pölten setzte es eine Niederlage. Swans-Kapitän Daniel Friedrich nimmt es, wie es kommt. "Wir haben uns gesteigert und den ersten Job erledigt. Jetzt folgt der zweite. In den Play-offs gibt es keinen einfachen Gegner."

Anspannung vor Showdown

Bei den Flyers ist der Pulsschlag erhöht, so ein Alles-oder-nichts-Match geht auch mental an die Substanz. Das begeisterungsfähige Welser Publikum könnte morgen beim Stand von 2:2 zum Schlüsselfaktor werden, bis dato wurden alle vier Matches von den Heimmannschaften gewonnen.

Setzt sich die Serie fort, dann werden die Flyers, bei denen Terrell Allen (zuletzt 24 Punkte) in Hochform agiert, aufsteigen.

Allerdings braucht es einen deutlich besseren Start als in den jüngsten drei Begegnungen, in denen Wels jeweils deutlich in Rückstand geriet (4:12, 5:20, 13:27). "Wir wussten, dass es ein schwieriges Duell werden würde. Wir lassen zu viele Offensiv-Rebounds zu, da müssen wir den Hebel ansetzen. Schaffen wir das, werden wir am Mittwoch gewinnen", betonte Gavrilo Tepic.

Eine Semifinal-Paarung steht schon fest: Titelverteidiger BC Vienna trifft auf Klosterneuburg.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos