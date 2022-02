Gmunden-Coach peilt Comeback an

Der 44-jährige Finne, der nach wie vor Chemotherapien über sich ergehen lassen muss, strotzt vor Tatendrang. Trotzdem ist Geduld gefragt, nach einem positiven PCR-Test begab sich Mirolybov in Isolation. Die Swans bekommen es am Samstag im Semifinale mit dem BC Vienna zu tun. "Acht Spieler werden wir schon zusammenbringen", glaubt Gmundens Finanzvorstand Harald Stelzer an ein Antreten seines von etlichen Coronafällen gebeutelten Teams. Kapitän Daniel Friedrich meldete sich zurück.

Den Raiffeisen Flyers Wels gelang in der Superliga nach sieben Pflichtspiel-Niederlagen en suite der erhoffte Befreiungsschlag. Tylan Birts war beim 69:50-(32:22)-Heimsieg über St. Pölten mit 21 Punkten und acht Rebounds der überragende Akteur. Jacob Ledoux (4 Zähler, 3 Rebounds) feierte sein Debüt im Flyers-Trikot.