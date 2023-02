Leipzig mit 1:1-Remis

FRANKFURT AM MAIN. Oliver Glasner war nach der 0:2-Heimniederlage gegen Napoli im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League bedient. „Das tut weh. Wir sind brutal enttäuscht, daraus müssen wir lernen – und wir werden lernen“, sagte der Frankfurt-Trainer. Gleichzeitig betonte der Riedauer, dass noch nicht alles verloren sei: „Wir werden nicht als Touristen mit der weißen Fahne ins Maradona-Stadion einlaufen.“ Dort fehlt am 15. März der gefährlichste Mann der Hessen. Stürmer Randal Kolo Muani kam nach einer Stunde einen Schritt zu spät, traf seinen Gegner unglücklich am Knöchel und musste mit Rot vom Feld.

Auch für Liverpool stehen die Zeichen auf Abschied. Die Reds dürfen sich nach der 2:5-Heimpleite gegen Real Madrid (nach 2:0-Führung) kaum noch eine Trend-umkehr ausrechnen. Der langjährige Mitspieler Jamie Carragher sprach mit Verweis auf die Defensive von einem „absoluten Scherbenhaufen“. Beim spanischen Meister schied David Alaba mit einer Oberschenkelblessur aus.

Leipzig mit 1:1 gegen Man City

Ein gerechtes Remis gab es gestern beim 1:1 zwischen RB Leipzig und Manchester City. Die Gäste dominierten nach dem 1:0 durch Mahrez (27.) das Spiel bis zur Pause, Nach dem Wechsel spielte nur noch Leipzig, der Ausgleich von Gvardiol (70.) war verdient. Inter Mailand bezwang den FC Porto durch ein Lukaku-Tor (87.). mit 1:0.

