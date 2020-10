Giro: Siebenter Streich von Ulissi

Der 31-Jährige aus dem UAE-Team setzte sich bei seinem bereits siebenten Giro-Tageserfolg in einem langen Bergaufsprint vor Ex-Weltmeister Peter Sagan (Bora-hansgrohe) durch. Dritter wurde der Däne Mikkel Honore (Deceuninck).

Auftakt-Zeitfahrsieger Filippo Ganna (Ineos) verteidigte indes seine Gesamtführung. Der in der 60-köpfigen Spitzengruppe angekommene Italiener führt weiterhin 22 Sekunden vor dem Portugiesen Joao Almeida (Deceuninck). Das wird sich am Montag ändern. Denn mit der Bergankunft auf dem Ätna steht die erste frühe Härteprüfung für die Gesamtklassementfahrer um Geraint Thomas, Vincenzo Nibali sowie die Österreicher Patrick Konrad und Hermann Pernsteiner auf dem Programm. Konrad hielt sich am Sonntag als 20. ebenso schadlos wie Pernsteiner (58.).

Klassikersieg für Roglic

Der Slowene Primoz Roglic hat den Ardennen-Klassiker Lüttich–Bastogne–Lüttich gewonnen. Der Tour-de-France-Zweite triumphierte am Sonntag nach 257 Kilometern in 6:32 Stunden erstmals bei einem der großen Eintagesrennen. Er schnappte Weltmeister Julian Alaphilippe den Sieg weg, der wegen eines regelwidrigen Sprints auf Rang fünf zurückgereiht wurde.