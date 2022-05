Giro-Ausflug endete mit Cavendish-Sieg

Das Ungarn-Gastspiel des Giro d’Italia ging gestern mit einem Etappensieg von Sprint-Altmeister Mark Cavendish (Quick-Step) in Balatonfüred am Plattensee zu Ende, Mathieu van der Poel (Alpecin) verteidigte sein beim Start erobertes Rosa Trikot über alle drei Teilstücke souverän. Nach dem heutigen Ruhetag, der zur Reise nach Sizilien genützt wird, beginnt die Italien-Rundfahrt morgen von neuem, wenn mit der Bergankunft am Vulkan Ätna der erste wirkliche Scharfrichter auf die Fahrer wartet und das Klassement frisch sortiert wird.

Nach zwei Jahren Pandemie freute sich der Giro-Veranstalter RCS Sport über eine gewisse "Rückkehr zur Normalität", die mit dem Abstecher nach Ungarn mit 20 Millionen Euro "Startgeld" zusätzlich versüßt wurde. Doch Budapest und Umgebung wird den Rad-Assen in angenehmer Erinnerung bleiben. "Man hat die Begeisterung der Leute gespürt", sagt etwa Tobias Bayer, der letzte Woche bequem mit dem Zug aus Oberösterreich zum Giro-Start anreisen konnte. Doch wer einen Leader wie Van der Poel in der Mannschaft hat, auf den wartet auch viel Arbeit. Der Niederländer dürfte am Ätna seine Führung abgeben, für Etappensiege ist er aber weiterhin gut. "Vielleicht ergibt sich aber auch für einen anderen von uns einmal die Chance auf eine Fluchtgruppe", hofft Bayer.

Ausreißen ist nicht das Metier von Mark Cavendish, Sprinten umso mehr. Der 36-jährige Brite feierte bei seinem Giro-Comeback nach neun Jahren gleich einen Etappenerfolg, sein 16. bei dieser Landesrundfahrt und der 160. Profi-Sieg insgesamt. Dennoch ist er nicht vollends glücklich: "Ich hoffe, dass ich im Juli auch bei der Tour mitfahren darf." (fei)

105. Giro d’Italia: 3. Etappe (Kaposvar - Balatonfüred/201 km): 1. Cavendish (Gb) Quickstep 4:56:39 Std., 2. Demare (Fra) Groupama FDJ, 3. Gaviria (Kol) UAE Team Emirates; weiters: 20. Gall (Ö) AG2R Trek; 30. P. Gamper (Ö) Bora; 72. Bayer (Ö) Alpecin alle gleiche Zeit. 2. Etappe (Einzelzeitfahren in Budapest/9,2 km): 1. S. Yates (Gb) BikeExchange 11:50 Min., 2. Van der Poel (Ned) Alpecin +3 Sek., 3. Dumoulin (Ned) Jumbo +5; Gesamtwertung: 1. Van der Poel 9:43:50 Stunden, 2. Yates +11 Sek., 3. Dumoulin +16, 4. Sobrero (It) BikeExchange +24, 5. Kelderman (Ned) Bora; weiters: 46. Gall +1:09 Min.; 113. Gamper +3:34; 118. Bayer +3:47; 162. Brändle (Ö) Israel +7:01.