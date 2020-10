Giro: Almeida rettete Rosa Trikot in den ersten Ruhetag, Konrad bereits Achter

Sein portugiesischer Landsmann Joao Almeida (Deceuninck) verteidigte vor dem Ruhetag am Montag zwar zum sechsten Mal das Rosa Trikot, wurde aber auf dem bis zu zwölf Prozent steilen Schlusskilometer von seinen Konkurrenten abgehängt. Er führt jetzt nur noch mit 30 Sekunden Vorsprung auf den Niederländer Wilco Kelderman (Sunweb). Starker Achter ist bereits Patrick Konrad (Bora/+1:11 Min.).

Der Vorarlberger Matthias Brändle (Israel Start-Up) verhalf seinem Teamkollegen Alex Dowsett am Samstag zum Etappensieg. "Ohne seine Hilfe in der Fluchtgruppe wäre es nicht möglich gewesen", sagte der Brite. Patrick Gamper (Bora) stürzte am Freitag so schwer, dass er mit Quetschungen und Prellungen die Rundfahrt vorzeitig beenden musste. Der Brite Simon Yates musste nach einem positiven Corona-Test ebenfalls aussteigen.

Den Klassiker Gent-Wevelgem entschied gestern Ex-Weltmeister Mads Pedersen für sich.