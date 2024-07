Ging alles schief: Sebastian Ofner muss ohne Training in Wimbledon starten

Das Flugzeug des 28-jährigen Steirers hatte am Sonntag dermaßen viel Verspätung, dass sich am Tag vor seinem ersten Einsatz in Wimbledon nicht einmal mehr ein Training ausgegangen ist.

"Jetzt muss er ohne Training ins Turnier starten", berichtete Manager Moritz Thiem am Montag.

Ofner spielt am Montag im dritten Match nach 12.00 Uhr MESZ gegen den Australier Aleksandar Vukic (live Amazon Prime Video).

Ofner sprang in der am Montag veröffentlichten Weltrangliste um neun Plätze und ist nun als 45. wieder in den Top 50, Eastbourne-Halbfinalist Vukic verbesserte sich um zwölf Ränge auf Position 69.

