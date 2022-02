Gerüchte um Karriereende: Jetzt spricht Tom Brady

Am Samstag hatten Quellen wie "ESPN" und "NFL Network" das Karriereende des NFL-Superstars der Tampa Bay Buccaneers verkündet - dieses ist jedoch noch nicht beschlossen, wie Brady jetzt im Podcast "Let‘s Go!" erklärt: "Manchmal braucht es etwas Zeit, um wirklich herauszufinden, wie man sich fühlt und was man tun möchte", lässt der siebenfache Super-Bowl-Sieger seine Zukunft weiter offen. Der 44-Jährige versichert, er werde die Entscheidung "zur richtigen Zeit" treffen, "in die eine oder in die andere Richtung".

"Es gibt ein großes Interesse daran, wann ich aufhören werde zu spielen. Und das verstehe ich. Es ist nicht so, dass ich das nicht erkenne. Aber ich weiß es eben erst dann, wenn ich es weiß. Und wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Ich werde keine Schlussfolgerung überstürzen", stellt er klar. "Ich werde von Tag zu Tag schauen, von Moment zu Moment, das ist wirklich so. Ich muss selber herausfinden, wann ich mir ganz sicher bin. Ich verstehe, dass meine Entscheidung das Leben vieler Menschen beeinflusst. Die Entscheidung kommt, wenn sie kommt."

Die Spekulationen haben ihm ein ruhiges Wochenende mit der Familie vermasselt, erzählt Brady. "Mein Telefon hat ständig geklingelt, aber das ist eben Teil meiner Situation", so der dreifache Vater. Bedauerlich findet er, dass die Meldung von seinem vermeintlichen Rücktritt von den Championship Games am Wochenende abgelenkt hat. "Der Fokus sollte auf diesen großartigen Spielen liegen."