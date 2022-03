Genuss statt Schluss

Anstatt einer Rücktrittserklärung legte Handbike-Champion Walter Ablinger am Donnerstagabend in einem Mediengespräch einen eng beschriebenen Wettkampfkalender für die Saison 2022 auf den Tisch. Nach einem Trainingsunfall im Herbst des Vorjahres hat es zwar ernste Überlegungen gegeben, die Karriere zu beenden, spätestens nach einem dreiwöchigen Trainingslager auf Lanzarote fühlt sich der 52-jährige Innviertler inzwischen wieder mental und körperlich fit für ein Comeback.

"Das Feuer ist noch nicht erloschen", sagt der zweifache Paralympic-Sieger, dessen olympische Gedanken sich um die Sommerspiele 2024 in Paris drehen. Saisonhöhepunkte in diesem Jahr sind die EM Ende Mai in Oberösterreich und die WM Mitte August in Kanada. Ablinger will auf der (wer weiß wie langen) Zielgeraden seiner Karriere das mentale Set-up umprogrammieren und den Genuss in den Vordergrund stellen. "Ich brauche nichts mehr zu gewinnen und habe keinen Druck, jemandem etwas beweisen zu müssen." Der neue Hauptsponsor, den er demnächst präsentieren wird, dürfte zwar nichts dagegen haben, wenn Österreichs Behindertensportler des Jahres 2021 weiter Medaillen sammelt, Vertragsgrundlage ist das aber keine. Auch für das Sportland Oberösterreich ist Ablinger ein Vorbild ohne Ablaufdatum. "Wir werden ihn auf seiner Mission weiter begleiten. Mit seinem Willen und seiner positiven Ausstrahlung ist er ein Inspiration für viele Menschen", sagt Sportlandesrat Markus Achleitner.

Der geplante Saisonstart Ablingers ist der Neusiedlersee-Radmarathon am 24. April, der Handbike-Weltcup beginnt zwei Wochen später in Ostende (Bel).