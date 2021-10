Generalprobe für die Flyers

Die Messestädter gastieren heute (18 Uhr) in der zweiten Runde der Gruppe A des Alpe Adria Cups beim slowakischen Erstligisten Levice. "Es ist eine gute Standortbestimmung", weiß Coach Sebastian Waser, dessen Team mit einer knappen 76:79-Niederlage in Pardubice in den internationalen Wettbewerb gestartet ist. Hinter dem Einsatz von Sam Orf (Erkältung) steht ein Fragezeichen, Elvir Jakupovic meldete sich wieder fit. Levice feierte zum Auftakt einen 79:64-Erfolg über Sibenik (Kroatien).