"Gemma Dominic Thiem schauen!"

Für Matthias Ujvary ist es das Spiel seines noch jungen Tennislebens. Der 18-jährige Burgenländer, der in der Weltrangliste auf Position 1277 aufscheint, hat sich erfolgreich durch die Qualifikation des zweiten SKE Danube Upper Austria Open in Mauthausen gekämpft und bei der Auslosung den ultimativen Jackpot gezogen. Ujvary bekommt es heute nicht vor 16 Uhr (sportpassaustria.at live) auf dem mit mehr als 500 Besuchern restlos ausverkauften Centre Court in der Josef Czerwenka Straße 1 mit keinem Geringeren als einem seiner großen Vorbilder und dem Superstar der Veranstaltung zu tun.

Auf der anderen Seite des Netzes wartet der US-Open-Champion von 2020, Dominic Thiem. "Es ist jetzt schon der größte Erfolg in meiner Karriere. Das wird ein Super-Erlebnis für mich, aber gegen einen anderen hätte ich sicher bessere Chancen", sagte Ujvary mit hörbarem Respekt vor dem Giganten, der sich auf keinen Selbstläufer bei seiner Premiere im Mühlviertel einstellt. "Meine Leistung muss hundertprozentig passen", betonte Thiem.

"Ich war fast schockiert"

Der 29-jährige Lichtenwörther ist nach intensiven Einheiten mit Neo-Coach Benjamin Ebrahimzadeh körperlich voll auf der Höhe. "Eine Stunde am Vormittag, dann Match, anschließend noch eine Einheit", berichtet die Nummer 96 im ATP-Ranking: "Wenn ich spielfrei bin, dann sind es zweimal zwei Stunden oder ein Block mit dreieinhalb Stunden."

Die Infrastruktur dafür findet er im Mühlviertel zu 100 Prozent vor. Das mit vier Sternen garnierte hypermoderne Park Hotel Hagenberg spielt alle Stückln, im angrenzenden Tenniszentrum kann sich Thiem in aller Ruhe den Feinschliff für seine Turniermatches holen. Mit dem Shuttleservice geht’s in rund 20 Minuten nach Mauthausen. Ein Katzensprung.

"Ich freue mich riesig, dass ich in meiner Heimat spielen kann und richtig gute Unterstützung haben werde. Es ist mein Anspruch, dem Publikum etwas zu bieten", sagte Thiem, der den Organisatoren verbal den roten Teppich ausrollte: "Das Hotel ist unglaublich, die Anlage auch top."

Die Beliebtheitswerte sind ungebrochen – vor allem zuhause, aber auch im Ausland. Das G'riss ist groß, detto die Sehnsucht nach Autogrammen. Madrid-Triumphator Carlos Alcaraz etwa verriet, dass sein jüngerer Bruder Jaime ein riesengroßer Thiem-Fan ist. "Er liebt dich, du bist sein Idol", schrieb der Weltranglisten-Zweite.

Was große Turniere anbelangt, so ist der 17-fache ATP-Sieger nicht überproportional scharf darauf, im gleißenden Rampenlicht zu stehen. "Als Nummer 90 ist es angenehmer, ein 1000er zu spielen. Es sind viel weniger Aktivitäten." Aber das kann sich in absehbarer Zeit wieder ändern.

Thiem spielt in Mauthausen: "Das, was die Leute wollen" Dominic Thiem kommt nach Mauthausen. Kurz vor Beginn der French Open wird er nächste Woche beim Challenger-Turnier in Oberösterreich aufschlagen. Turnierdirektor Florian Leitgeb freut sich über seine Zusage: "Die Namen letztes Jahr waren gut. Aber nicht so, dass ich sage wow, wir haben jetzt einen Kracher wie Dominic. Das ist natürlich das, was die Leute wollen."

Thiem ist voll darauf fokussiert, wieder der Alte zu werden. Die haarscharfe Niederlage gegen den Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas (Gre) in Madrid nährt die Hoffnung auf Höhenflüge, wenngleich der Niederösterreicher nach dem Videostudium mit sich hart ins Gericht ging. "Es waren sicher viele positive Sachen dabei, aber der Return passt mir noch überhaupt nicht. Ich war fast schockiert, wie viele Fehler ich da gemacht habe", sagte Thiem.

Heute sollen die nächsten Fortschritte erkennbar sein.

Ein Duo steht im Achtelfinale

Insgesamt neun Österreicher stehen im Hauptbewerb des zweiten SKE Danube Upper Austria Open in Mauthausen, zwei von ihnen schafften gestern den Sprung in das Achtelfinale. Gerald Melzer, der mit der Golferin Emma Spitz liiert ist, startete vor den Augen von Bruder und ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer mit einem 7:6 (1), 1:6, 6:0-Erfolg über den Australier James McCabe in das Challengerturnier. "Es tut gut, so loszulegen", sagte der 32-Jährige, der nach etlichen Verletzungen auf Platz 426 der Welt zurückgefallen ist.

Besser steht Filip Misolic, der im Vorjahr sensationell das Finale in Kitzbühel erreicht hat, da. Die Nummer 129 setzte sich gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard mit 4:6, 6:3, 6:2 durch. Der Heimvorteil scheint den 21-jährigen Steirer zu beflügeln. Für Maximilian Neuchrist (1:6, 1:6 gegen Facundo Bagnis/Arg) kam hingegen das Aus.

