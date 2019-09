Gelungene WM-Generalprobe in Ried

Das Messe-Ried-Leichtathletikmeeting im Innviertel wurde für Oberösterreichs WM-Starter Lukas Weißhaidinger, Verena Preiner und Ivona Dadic gestern zu einer gelungenen Generalprobe.

"Nur die Spritzigkeit fehlt noch", sagt die heimische Mehrkampf-Rekordhalterin Preiner zwei Wochen vor den Titelkämpfen in Doha. Gestern war die aber schon da. Im 100-m-Hürdenfinale belegte die Ebenseerin in 13,61 Sekunden hinter der Olympia-Finalistin von 2012, Beate Schrott, den zweiten Rang. Die Welserin Dadic schrammte mit 6,41 Metern im Weitsprung nur fünf Zentimeter am Disziplinensieg vorbei. Und Diskus-Ass Weißhaidinger schleuderte sein Wurfgerät beim dritten Wettkampf innerhalb einer Woche diesmal auf 65,74 Meter – souveräner Triumph.

Ein vielversprechendes Lauftalent scheint in Linz heranzuwachsen. Kevin Kamenschak (ATSV Linz) verbesserte beim OÖLV-Testmeeting den 40 Jahre alten österreichischen Rekord im 2000-m-Lauf (U16) auf 5:34,42 Minuten.