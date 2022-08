Gelingt der Sprung zu den Spielen?

Lust auf mehr gemacht. "Unser Ziel sind ganz klar die Olympischen Spiele", sagt ihr sportlicher Mentor Helmut Morbitzer, der für die Organisation vieler Reitveranstaltungen in Linz-Ebelsberg verantwortlich zeichnet und 1996 in Atlanta selbst an Olympia teilgenommen hat.

Bereits nächste Woche steht mit dem Nationenpreis-Finale in Warschau ein wegweisendes Turnier für Babanitz und ihr Pferd Caipidor sowie ihre Teamkollegen auf dem Programm. Sollte sich die rot-weiß-rote Equipe dort als Sieger durchsetzen, wartet mit einem weiteren Turnier in Barcelona Ende September die Möglichkeit zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Unterstützung vom Verband für die Erreichung dieser Ziele gibt es dabei kaum. "Wir verlassen uns lieber auf uns selbst. Viele Sponsoren helfen uns bei der Ausbildung der Pferde beziehungsweise der Organisation von Turnieren, die allesamt sehr teuer sind", sagt der 66-jährige Morbitzer.

Dressur-Titelkampf in Steyr

Morgen beginnt in Steyr zum dritten Mal nach 2015 und 2018 die Staatsmeisterschaft im Dressurreiten. Neben den Altersklassen von Pony bis U25 steht auch zum ersten Mal die Staatsmeisterschaft in der Paradressur auf dem Programm. Mit dabei ist auch Paralympics-Champion und Vize-Weltmeister Pepo Puch.