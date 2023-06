Gegen die Freundin um eine Medaille

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova kann bei den Europaspielen in Krakau am Samstag ihre erste Medaille fixieren. Nach einem 3:0-Auftaktsieg über Monfardini/Oyebode (Ita) bekommt es die Linzerin an der Seite von Robert Gardos im Mixed-Viertelfinale mit einer ihrer besten Freundinnen zu tun: Bernadette Szocs. Mit der Rumänin hatte Polcanova bei der EM im Vorjahr den Doppeltitel gewonnen. Im Mixed ist Szocs mit ihrem Landsmann Ovidiu Ionescu als Nummer eins gesetzt. Ein Sieg ist allerdings unerlässlich, um im Rennen für das Olympia-Ticket zu bleiben, das das erstplatzierte Paar erhält.

In die Einzelkonkurrenz steigt die an zwei gesetzte Polcanova nach einem Freilos heute in die Runde der besten 32 ein.

0,8 Ringe fehlten zu Bronze

Luftgewehrschütze Martin Strempfl hat in Wroclaw eine Medaille um Haaresbreite verfehlt. Konkret waren es 0,8 Ringe, die dem Viertplatzierten auf das Podest fehlten. "Ich war schon sehr angespannt. Mit meinem Finale bin ich zufrieden", sagte der 38-Jährige, der für Österreichs Schützen einen Quotenplatz für Paris sicherte.

Österreichs 3x3-Basketball-Teams zogen jeweils in das Viertelfinale ein. Die Frauen sicherten sich dank eines 20:17 über Deutschland den zweiten Gruppenplatz und treffen am Samstag nun auf Spanien. Die Männer mit dem Altmünsterer Matthias Linortner schlossen die Vorrunde nach einem 21:13 über Rumänien ungeschlagen ab. Im Viertelfinale wartet Belgien.

Im Klettern schafften Mattea Pötzi, Eva Maria Hammelmüller und Mathias Posch den Einzug in das Vorstieg-Finale am Samstag.

Kanute Manfred Pallinger erreichte im Canadier über 500 Meter das Semifinale, in dem der Schnecke-Linz-Athlet als Lauf-Siebenter nicht aufstieg.

