Die Winterspiele in Peking beginnen zwar erst am 4. Februar 2022, Egon Theiner ist jedoch schon seit fast fünf Wochen olympisch bewegt beziehungsweise in einer nicht ganz freiwilligen olympischen Bewegungslosigkeit. Der Verleger aus Wien mit sportjournalistischem Vorleben wird im Februar im "Genting Snow Park" für die Organisatoren im Medienbereich arbeiten und musste aufgrund der harten Quarantäne-Bestimmungen schon viel früher, nämlich am 5. Dezember, nach China reisen.