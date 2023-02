Gebärdensprachdolmetscherin stiehlt Rihanna beim Super Bowl die Show

"Gibt es einen Grammy für Gebärdendolmetscher?", fragt sich ein User nach dem Superbowl auf Twitter. Und er ist nicht der Einzige: Unzählige Kommentare widmeten sich weniger den hochkarätigen Stars, sondern vielmehr dem tänzerischen Talent einer jungen ASL-Übersetzerin (Anmerkung: ASL steht für American Sign Language, die vorherrschende Gebärdensprache in den Vereinigten Staaten).

Justina Miles, eine 20-jährige Krankenpflegestudentin und Gebärdensprachdolmetscherin, ist die erste weibliche ASL-Übersetzerin beim Super Bowl, die selbst von einer Hörbeeinträchtigung betroffen ist. In dieser Rolle schrieb die junge Amerikanerin gleich zweimal Geschichte: In der Pre-Show des legendären Sportevents hatte sie ihren ersten Einsatz, als Tony-Award-Preisträgerin Sheryl Lee Ralph "Lift Every Voice and Sing" zum Besten gab. Es sei eine Ehre, die erste Person zu sein, die die "schwarze Nationalhymne" in Gebärdensprache übersetzt, schreibt sie in einem E-Mail an CNBC.

Das eigentliche Highlight folgte aber letztendlich in der Halftime-Show, als Miles beim Auftritt von R'n'B- und Pop-Ikone Rihanna mit viel Elan und vollem Körpereinsatz den Text der Songs regelrecht zum Leben erweckte. Das Internet ging über vor Lobpreisungen und Begeisterung ob der gelungenen Interpretation und Miles' Darstellung der Songs. "Ich freue mich, Menschen mit Hörbeeinträchtigung die Möglichkeit zu geben, diese Songs zu genießen und keinen Teil des Super-Bowl-Erlebnisses zu verpassen", so Miles im Interview mit CNBC.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wer ist Justina Miles?

Aber wer steckt hinter der Person, die Rihannas Perfomance auf das nächste Level hob? Justina Miles ist laut "CNBC" eine 20-jährige Studentin, die im Jahr 2020 für eine Online-Performance viral ging. Damals interpretierte sie Lil Kims Hit "Crush On You" auf TikTok in Zeichensprache, was von der Künstlerin geteilt wurde und großes Aufsehen erregte. Zu der Möglichkeit beim Superbowl neben Rihanna zu performen sagte sie: "Ich schätze die Möglichkeit, dass auch Gehörlose diese Songs so genießen können und nicht auf die Superbowl-Experience verzichten müssen.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper