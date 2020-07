Gastgeber Thiem belohnt sich mit dem Finale

Dominic Thiem steht bei dem von ihm mitorganisierten Schau-Turnier "Thiem’s 7" in Kitzbühel im Finale. Der topgesetzte Weltranglisten-Dritte, der ohne Satzverlust seine drei Gruppenmatches gewonnen hatte, rang gestern im Halbfinale den Spanier Roberto Bautista Agut nach 2:30 Stunden mit 6:7 (5), 6:2, 6:2 nieder.

Im Endspiel trifft Thiem nun entweder auf Matteo Berrettini (It/2) oder Andrej Rublew (Rus/4). Wegen eines Gewitters konnte die zweite Halbfinal-Partie erst in den späten Abendstunden fertig gespielt werden. Gegen Rublew hatte Thiem im Gruppenmatch mit 7:5, 6:4 gewonnen. Das bisher letzte Duell Thiem/Berrettini hatte der Italiener bei den ATP Finals 2019 in zwei Sätzen für sich entschieden.

Von lockerer Atmosphäre war beim Einladungsevent wie schon die letzten Tage gestern erneut nichts zu sehen. "Wir haben uns nichts geschenkt, aber das ist eine super Vorbereitung auf die ATP Tour dann", sagte Thiem. Der nach verlorenem ersten Satz sogar seinen Schläger zertrümmerte, weil er eine 4:1-Führung mit zahlreichen Eigenfehlern noch herschenkte.

Doch im zweiten und dritten Durchgang spielte sich Thiem zurück. Und belohnte sich mit dem nächsten Endspiel in Kitzbühel, nachdem er im Vorjahr bereits den ATP-Titel in der Gamsstadt erstmals holen konnte.

Der Sieger des Finales heute (13 Uhr/live ServusTV) im mit 300.000 Euro dotierten Einladungsturnier erhält alleine 100.000 Euro.

Wimbledon zeigt sich generös

Eine generöse Geste nicht zuletzt dank einer Versicherung gegen eine Pandemie haben die Veranstalter des Wimbledon-Turniers in London gezeigt. Der Rasen-Tennisklassiker, der vom 29. Juni bis 12. Juli hätte ausgetragen werden sollen, schüttet insgesamt 10 Millionen Pfund (11,15 Mio. Euro) an 620 Spieler aus. Profitieren werden all jene, die aufgrund des Rankings teilnahmeberechtigt waren.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.