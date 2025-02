Gala-Nacht des Sports: "Die gute Stimmung umarmt einen gleich"

Im Ballsaal des Linzer Brucknerhauses schwingt zu den Klängen des ptArt Orchesters Bischof Manfred Scheuer mit der sechsfachen Olympiateilnehmerin und ehemaligen Weltklasse-Tischtennisspielerin "Susi" Liu Jia das Tanzbein. Konstellationen wie diese auf dem Tanzparkett machen das Flair der von den OÖNachrichten und der LIVA veranstalteten sowie von der Oberbank präsentierten Gala-Nacht des Sports aus. "Es ist ein Ball, eine Sportveranstaltung und auch ein Konzert. Die Gala-Nacht des Sports ist so abwechslungsreich. Und genau das macht die Veranstaltung so herausragend", sagt Gino Cuturi, geschäftsführender Gesellschafter der OÖN.

Gino Cuturi (Geschäftsführender Gesellschafter der OÖN), ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Johanna Möslinger (interimistische Geschäftsführerin LIVA) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Gala-Nacht des Sports hat sich in den vergangenen mehr als 40 Jahren zu einem Fixpunkt im Linzer Gesellschaftsleben entwickelt. Bei der 48. Auflage traf sich am vergangenen Freitag im mit rund 2500 Gästen randvollen Brucknerhaus die Prominenz aus Sport, Politik, Wirtschaft und Kultur. "Die Gala-Nacht des Sports ist ein einzigartiges Erlebnis und ein ganz wichtiger Termin im Ballkalender und jenem der OÖN", sagt OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein. So stellt die Gala-Nacht des Sports den jährlichen Auftakt für die Veranstaltungssaison der OÖN dar und ist dabei laut Dickstein die eleganteste.

Für Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger glänzte die heurige Gala-Nacht des Sports wie eh und je. "Die gute Stimmung umarmt einen gleich", sagt Gasselsberger, der an diesem Abend die Tanzschuhe ausgepackt hat, um Ehefrau Gerti zum Tanz zu bitten.

Nach der Gala-Nacht des Sports stehen für den Oberbank-Generaldirektor wieder die Laufschuhe im Vordergrund. Schließlich laufen die Vorbereitungen für den von den OÖN veranstalteten 23. Oberbank Linz Donau Marathon am 13. April auf Hochtouren. Außer Frage steht dabei, dass auch Gasselsberger selbst am Start steht: "Sonst würde etwas fehlen."

Tischtennisspielerin "Susi" Liu Jia und Bischof Manfred Scheuer Bild: cityfoto

Direkt aus dem Zielstadion der Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach reiste Sportlandesrat Markus Achleitner (VP) an. Nach der spektakulären Eröffnung von O.C. Ono und dem Linzer Akrobatik-Showteam "The Freaks" hatte Achleitner auf der Bühne Grußworte aus Saalbach im Gepäck: "Ich soll vom Vinc (Vincent Kriechmayr/Anm.) liebe Grüße ausrichten – und er wird am Sonntag um eine Medaille fahren." Die Prophezeiung erfüllte sich am Sonntag mit Silber in der Abfahrt tatsächlich.

Grund zum Feiern hatte Johanna Möslinger bereits am Freitag. Die interimistische künstlerische Leiterin der LIVA besuchte erstmals die Gala-Nacht des Sports – und stellte sich perfekt den Fragen von "Mikromann" Tom Walek, der – so wie Silvia Schneider – souverän und witzig durch den Abend führte. Auf dieses Treffen freute sich Möslinger enorm, wie sie dem schlagfertigen Radio- und Fernsehreporter vorab sagte. "Wenn ich den Menschen auf der Straße erstmals mit einem Mikrofon begegne, freut sich keiner", antwortete "Mikromann" Walek mit einem Augenzwinkern. Und brachte damit auch Landesrat Günther Steinkellner (FP), Bürgermeister Dietmar Prammer und Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (beide SP) sowie OÖ-Wirtschaftskammer-Vizepräsident Leo Jindrak zum Lachen.

Auch Energie-AG-Finanzvorstand Andreas Kolar, Alexander Henk (Regionaldirektor Generali), Peter Augendoppler junior (Backaldrin), Thomas Lichtblau und Martin Hainberger (Casinos Austria), Transdanubia-Geschäftsführer Franz Grad, ORF-OÖ-Landesdirektor Klaus Obereder und Chefredakteur Stefan Hartl sowie Thomas Ziegler (Direktor Design Center) und Heinz Quatember (Geschäftsführer Porsche Oberösterreich) ließen sich die Gala nicht entgehen.

Bestens unterhalten

Aufgeteilt auf zwei Stockwerke wurden die rund 2500 Gäste der Gala-Nacht des Sports auf allen Ebenen unterhalten: Etwa bei der Gratis-Verkostung der Most- und Weinspezialitäten vom Gustergut. Ebenso in der Styling-Lounge, wo die Frisuren von den Haircutters noch einmal aufgefrischt wurden. Bei der Fotobox von Backaldrin wurden Hunderte Erinnerungsfotos geschossen. Und die Band Granada heizte dem Publikum bei der Mitternachtseinlage mit Hits wie "Feiawerk" ordentlich ein. Davor geigten bereits Emma Peal in der Red-Bull-Sportlerlounge auf.

Ihren großen Auftritt hatten auch rund 45 Schülerinnen und Schüler des Sport-BORG Linz, die mit Saltos aus dem Stand, beim Bällejonglieren und mit tänzerischen Elementen bei drei Einlagen ihr Können zeigten und das Publikum begeisterten. "Für die 15- bis 18-Jährigen ist die Veranstaltung auch immer etwas Besonderes, weil sie Promis treffen, die sie sonst nie sehen würden", sagt Sportlehrer Alexander Friedrich.

