Nach der Pandemie-Pause feiert ein Klassiker sein Comeback: Die traditionsreiche Galanacht des Sports, die die OÖNachrichten gemeinsam mit der LIVA seit mehr als 30 Jahren inszenieren, wird am 20. Jänner 2023 das Linzer Brucknerhaus wieder in den schönsten Ballsaal des Landes verwandeln. Angeführt wird die Riege der sportlichen Stargäste von einem legendären Helden der österreichischen Fußballgeschichte: Hans Krankl wird in Linz zeigen, dass er auch als Sänger gut in Schuss ist.