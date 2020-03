G7-Chefs sprachen nicht über Verschiebung von Olympia

Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) - USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan - haben nach Angaben Japans keine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio vorgeschlagen. Bei der Videokonferenz sei dies kein Thema gewesen, sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga vor Journalisten am Dienstag.

Die Regierung in Tokio werde ihre Vorbereitungen für die Sportveranstaltung wie geplant fortsetzen und stehe dabei in ständigem Kontakt mit Organisationen wie dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), sagte Suga weiter.

Die Coronavirus-Pandemie hat auch in der Welt des Sports große Verunsicherung ausgelöst. Die Olympischen Spiele mit rund 11.000 Teilnehmern sollen nach jetzigem Stand vom 24. Juli bis 9. August in Japan ausgetragen werden. Die Paralympischen Spiele sollen dann am 25. August starten.