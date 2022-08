Für Sofia Polcanova wird die EM zum Stresstest

Schon ihre Setzung für die heute in München beginnenden Tischtennis-Europameisterschaften ist vielversprechend: Im Einzel geht Sofia Polcanova nämlich wie im Doppel (mit der Rumänin Bernadette Szöcs) als Nummer drei ins Turnier. Und würde die 27-Jährige schon länger mit Robert Gardos zusammenspielen, wäre sie auch im Mixed weiter vorne als an zehnter Stelle gereiht.

Drei Medaillen bei einer EM waren Polcanova vor vier Jahren gelungen, als sie Einzel-Bronze sowie Silber im Doppel und Mixed aus Alicante mit nach Hause nahm. "Das war mental damals sehr anstrengend", erinnert sich die Linzerin an die Dreifachbelastung. "Nach dem Fixieren der Mixed-Medaille musste ich sogar zu meinem ersten Einzelspiel laufen. Ich war schon spät dran, habe nicht einmal das verschwitzte T-Shirt wechseln können", schildert Polcanova. Wegen der Überschneidung hatten die Veranstalter auf sie gewartet. In München könnte ihr wieder Ähnliches blühen. Von drei Medaillen will sie aber nicht sprechen: "Eine wäre schön."

Rechtzeitig fit für die EM wurde Karoline Mischek, die sich im Frühjahr einem Eingriff an der Hüfte unterziehen musste. Die 24-Jährige ist im Doppel mit ihrer englischen Doppelpartnerin Ho Tin-Tin an neunter Stelle gesetzt. Im Einzel muss Mischek gegen Zdena Blaskova (Cze) und Angela Rodriguez (Esp) in die Qualifikation.

Diese möchte auch Andreas Levenko überstehen. Der 24-Jährige bekommt es in seiner Vorrundengruppe unter anderem mit dem Ungarn Zsolt Petö zu tun, einem früheren Wels-Legionär.