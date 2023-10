8 Siege in Folge: Für Daniil Medwedew ist Wien ganz speziell

Wer noch ein Platzerl in der Wiener Stadthalle sucht, befindet sich seit Donnerstag auf dem Holzweg. Die Erste Bank Open sind bis zum Tennis-Finale am Sonntag (14 Uhr) restlos ausverkauft. Das liegt auch an der Nummer 1, dem Weltranglistendritten und US-Open-Champion von 2021, Daniil Medwedew, der Österreichs Hauptstadt in sein Herz geschlossen hat. Aus gutem Grund.