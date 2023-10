Für das Konzert der Großen muss Dominic Thiem auf kleinere Bühnen

Auf der großen Tennis-Bühne spielen sich die Besten, darunter auch der Steirer Sebastian Ofner, diese und nächste Woche bei den Shanghai Masters die letzten Plätze für die ATP Finals in Turin (ab 12. November) aus. Dominic Thiem, beim Saisonfinale der besten acht 2019 und 2020 im Finale, muss dagegen auf Nebenschauplätzen weiter kleinere Brötchen backen.

Selbst ein Platz im Hauptbewerb für die Australian Open kommenden Jänner ist für den Niederösterreicher, zuletzt im Viertelfinale von Astana an Landsmann Ofner gescheitert, nicht fixiert. "Das ist das absolute Mindestziel, da fehlen mir noch 100 Punkte", sagt Thiem, der ab Montag ein Challenger in Bratislava spielt, dann das ATP-Turnier in Antwerpen, Ende Oktober die Erste Bank Open in Wien. In der Weltrangliste scheint der 30-Jährige derzeit auf Rang 81 auf, doch im aussagekräftigeren Race (der Jahreswertung) findet er sich momentan nicht in den Top-100 wieder.

Die überstandene Gastritis, die ihn seit den US Open aus der Bahn warf, sei überwunden. Der Aufwärtstrend, den er vor allem mit dem Finaleinzug beim Heimturnier Ende Juli in Kitzbühel unter Beweis stellte, ist aber ebenfalls vorerst gestoppt. "Kitzbühel hat mir einen echten Schub gegeben. Seither fühle ich mich auch auf dem Platz um einiges wohler. Deswegen bin ich zuversichtlich, wenn der Magen und der Körper okay ist, dass ich wieder gut spiele", so Thiem. Auch, weil Mentaltrainer Andreas Marlovits, der sich in Kitzbühel erstmals an seiner Seite zeigte, weiter mithilft. "In engen Situationen das Richtige zu machen, das ist mir ein bisschen abhandengekommen. Jetzt schaffe ich es immer mehr, diese Fähigkeit zu bekommen."

Ofner einziger Vertreter

Alles, was im Herbst 2023 noch kommt, ist für Ofner dagegen Draufgabe. Der Steirer ist nach bisher tollem Jahr und mit dem Erreichen des Halbfinales in Astana zuletzt, in dem er am Montag gegen Mannarino (Fra) den Kürzeren zog, erstmals unter den besten 50 der Welt zu finden. In Shanghai wartet Donnerstag als Auftakthürde Juan Pablo Varillas, der in Astana Thiem unterlag. Ofner ist bei dem mit 10,046 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier der einzige ÖTV-Spieler im Einzel.

