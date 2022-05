Für Celtics lebt der Titeltraum weiter

In Gmunden stand gestern Spiel vier der "Best-of-5-Finalserie" der Superliga gegen den BC Vienna am Programm (bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange). In der weltbesten Basketball-Meisterschaft NBA wird es in der Nacht auf Freitag (3 Uhr) so richtig ernst, wenn im Endspiel die Boston Celtics und die Golden State Warriors mit Superstar Stephen Curry aufeinandertreffen.

Die Celtics gewannen vergangenen Sonntag das entscheidende siebente Spiel ihrer Halbfinalserie in der Eastern Conference bei den Miami Heat mit 100:96. "Die Jungs dürfen kurz feiern, müssen aber auch schnell nach vorne schauen. Es wäre alles umsonst, wenn wir im Finale scheitern", sagte Trainer Ime Udoka, der in seiner ersten Saison als Cheftrainer gleich das NBA-Finale erreichte. Udoka ist dabei ein Schüler des legendären Gregg Popovich, der bei den San Antonio Spurs auch Österreichs einzigen NBA-Spieler Jakob Pöltl unter seinen Fittichen hat.

Die Celtics kämpfen erstmals seit 2010 wieder um die Meisterschaft und haben die Chance, in der ewigen Statistik alleiniger Rekord-Titelträger zu werden. Aktuell liegen sie mit 17 gewonnenen Trophäen gleichauf mit den Los Angeles Lakers. Doch Finalgegner Golden State ist die erfahrenere Mannschaft. Zum sechsten Mal in den vergangenen acht Jahren hat sich das Team von Cheftrainer Steve Kerr für die Finals qualifiziert. Einen solchen Lauf verzeichneten in der NBA zuletzt die Chicago Bulls um Ikone Michael Jordan zwischen 1991 und 1998.

Superliga wird aufgestockt

Die österreichische Herren-Superliga wird von zehn auf zwölf Klubs aufgestockt, so viele gab es zuletzt 2014. Nach Prüfung der Lizenzunterlagen bekamen Zweitliga-Meister Fürstenfeld und die BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt grünes Licht für den Aufstieg, die Vienna Timberwolves, die abgestiegen wären, zogen die "Wildcard". Der Preis dafür sind 25.000 Euro oder fünf Minuspunkte. Die Top Sechs nach dem Grunddurchgang sind fix in den Play-offs, aus der Qualirunde der unteren Sechs kommen zwei weitere Teams hinzu. Der Elfte spielt gegen den Zwölften gegen den Abstieg.