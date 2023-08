Fünf Matchbälle abgewehrt! Thiem ist auf der perfekten Welle

Auch wenn Dominic Thiem nicht zuletzt wegen seiner schweren Handgelenksverletzung im Juni 2021 ins sportliche Mittelmaß abgerutscht ist, hat es der ehemalige US-Open-Champion und Weltranglistendritte nach wie vor drauf, die Massen zu mobilisieren.

Das wird vor allem bei den Heimturnieren in Wien und Kitzbühel, wo der 29-jährige Lichtenwörther der Ticketseller schlechthin ist, deutlich. Heute spielte Thiem bei den Generali Open in der Gamsstadt vor knapp 6000 enthusiasmierten Fans gegen den Serben Laslo Djere um seinen ersten Einzug in ein Endspiel seit den ATP Finals im November 2020. Mit Erfolg.

"Eines der besten Drei-Satz-Spiele"

Es war ein unglaublicher Fight, der sich über 3:30 Stunden auf höchstem Niveau erstreckte. Thiem gab kein einziges Mal sein Service ab und kämpfte sich in nahezu epischer Manier durch diese magische Nacht. Der 17-fache ATP-Triumphator wehrte fünf Matchbälle ab und gewann letztlich in überzeugender Manier 6:7 (3), 7:5, 7:6 (8).

"Ich weiß nicht, ob ich da noch was Vernünftiges sagen kann. Es war eines der besten Drei-Satz-Spiele, die ich überhaupt in meinem Leben bestritten habe", sagte Thiem. "Danke! Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Ich hoffe, ihr geht heute feiern. Wir sehen uns morgen. Es ist mein erstes Finale seit meiner Verletzung, das ist schon speziell - noch dazu hier."

Thiem ist fest entschlossen, wieder in höhere Sphären vorzudringen. Das vorhandene "Package" mit dem erfahrenen Coach Benjamin Ebrahimzadeh und Mentalbetreuer Andreas Marlovits scheint vielversprechend zu sein, die Liebesbeziehung zu Kitzbühel schlägt sich auch in ansprechenden Resultaten nieder. Thiem wird sich in der Weltrangliste vom 116. Platz zurück in die Top 100 schieben. Im Live-Ranking ist er aktuell 89.

Der Anspruch ist freilich deutlich höher: "Ich will mich nicht da unten im Ranking sehen", sagt er: "Ich weiß, wie hart es ist, wieder nach oben zu kommen." Dafür braucht es harte Arbeit, Schlagkonstanz, Selbstvertrauen und eine positive Körpersprache, die ihm Marlovits offenbar eingetrichtert hat.

Ein Blick auf den Centre-Court in Kitzbühel: Die Fans harren trotz Regen und Kälte aus. Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER

"Ich habe keine Beschwerden"

Thiem lebt seine Emotionen auf dem Court in vollen Zügen aus, das Funkeln in den Augen steht für pure Entschlossenheit. "Es ist wichtig für mich, ein paar Runden hintereinander gewonnen zu haben. Ich darf aber nicht zu euphorisch werden. Ich war heuer schon ein paar Mal an einer Initialzündung dran – in Madrid und Wimbledon gegen Tsitsipas oder auch in Gstaad. Der Unterschied in Kitzbühel ist, dass ich heikle Phasen überstanden habe – auch mit Hilfe des Publikums", erläuterte Thiem, der sich körperlich in Form fühlt.

Vier Matches binnen vier Tagen (das erste endete um 23.28 Uhr) stellen kein Problem für ihn dar. "Ich habe keine Beschwerden, das passt alles", versicherte der Niederösterreicher, den es nach der Kitzbühel-Woche – wie übrigens auch Sebastian Ofner – nach Nordamerika ziehen wird. Beide bestreiten als Vorbereitung auf die US Open in New York (28. August bis 10. September) das Hartplatz-Turnier in Winston-Salem (20. bis 26. August).

Der erste Kitzbühel-Finalist im Einzel kommt übrigens aus Argentinien: Sebastian Baez (Nr. 72) setzte sich gegen seinen favorisierten Landsmann Tomas Martin Etcheverry nach 2:44 Stunden mit 7:6 (3), 3:6, 6:4 durch. Das Endspiel steigt am Samstag um 13 Uhr (Servus TV). Thiem scheint bereit für seinen zweiten Kitzbühel-Coup nach 2019.

